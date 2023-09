Lavrov lascia il Consiglio di Sicurezza Onu, le immagini

NEW YORK CITY (ITALPRESS/LA VOCE DI NEW YORK) - Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov esce dal Consiglio di Sicurezza. Gli viene chiesto perché non ha ascoltato intervento Zelensky. Lui sorride e va via. col/mgg (video di Stefano Vaccara)