Lavoro, Sbarra “Innovare le relazioni sindacali”

"Abbiamo depositato alla cancelleria della Corte di Cassazione la nostra proposta di legge in materia di partecipazione, democrazia economica in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. Secondo noi il tempo è maturo per rigenerare e rilanciare un nuovo rapporto tra capitale e lavoro nel solco della democrazia economica", ha spiegato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.