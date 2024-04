Tajani “Forza Italia sarà la famiglia dei popolari”

ROMA (ITALPRESS) - "Ho preso l’impegno di spalancare le porte del partito per far sì che Forza Italia possa diventare la famiglia dei popolari perché nel nostro Paese c’è bisogno, in un momento difficile a livello internazionale, di dare sicurezza ai nostri concittadini. C’è bisogno di donne e uomini che siano ottimisti verso il futuro", ha detto il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in conferenza stampa con le forze civiche moderate aderenti al Ppe in vista delle europee. xb1/ads/gtr