Lavoro, le soft skills sempre più richieste dalle aziende

ROMA (ITALPRESS) - È in crescita in tutti i gruppi professionali la richiesta delle cosiddette soft skills da parte delle imprese. Qualità come creatività, pensiero critico, intelligenza emotiva, capacità relazionale sono tra il 34 e il 58% delle competenze richieste nelle offerte di lavoro. Lo rileva una ricerca di Randstad Research e Fondazione per la Sussidiarietà in cui sono stati esaminati 5,4 milioni di annunci di lavoro pubblicati online in Italia nel 2019 e nel 2023. L’indagine è stata presentata al Meeting per l'amicizia fra i popoli, a Rimini. /gtr