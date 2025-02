Lavoro, la bassa produttività rallenta la crescita in Italia

MILANO (ITALPRESS) - In Italia la qualità del lavoro cresce lentamente, così come la produttività, e tra le cause c’è anche la dimensione media delle aziende. Ne ha parlato in un’intervista a Claudio Brachino per Italpress Economy Maurizio Del Conte, docente di diritto del Lavoro all’Università Bocconi di Milano e presidente di AFOL Metropolitana, agenzia pubblica che offre a cittadini e imprese servizi di formazione professionale, orientamento e lavoro. sat/gsl