ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa la quattro giorni di eventi degli Stati Generali Mondo Lavoro della Cultura con il meeting dedicato alle città d’arte, fondamentali se non uniche nel loro genere come rappresentazione di ciò che realmente è la cultura italiana. Oggi, il meeting “La divulgazione della Cultura italiana come leva per investimenti e occupazione”, moderato da Adriana Pannitteri, giornalista e conduttrice TG1, ha visto come protagonisti Giuseppe Taibi, capo delegazione Fai Agrigento e ex presidente Fai Sicilia, Giovanni Ciarrocca, segretario generale Adsi, Marco Ancora, responsabile nazionale Dipartimento Cultura Ciu-Unionquadri, Daniela Tricerri, direttrice artistica progetto Passo a Due, Fabiana Mendia, storica dell’arte e presidente ARTEINDIRETTA e Claudio Collovà, direttore Artistico Teatro Festival Segesta. Dopo i contributi video di saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura del Comune di Roma Miguel Gotor, che ha portato i saluti del sindaco Roberto Gualtieri e del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, sono intervenuti per raccontare progetti e iniziative intraprese dai comuni di appartenenza Tiziana D’Oppido, assessore alla Cultura del Comune di Matera, capitale della Cultura Europea 2019, Pasquale Colella Albino, assessore alla Cultura del Comune di Siena e Elena Di Gioia, delegata alla Cultura del sindaco di Bologna. Nei giorni scorsi si è parlato di lavoro sotto diversi aspetti. Con Claudio Brachino, le istituzioni hanno esposto le loro idee sui cambiamenti da intraprendere nel settore cultura dal punto di vista lavorativo per migliorarlo, supportati dagli interventi di esperti di competenze culturali come Massimiliano Zane e Massimiliano Tarantino, che hanno sottolineato l’importanza di un deciso rilancio per il settore cultura. Poi si è andati alla coperta del mondo del Fin-tech applicato all’arte, con la presentazione in anteprima dell’Nft intitolato “La Dama Svelata”, realizzato da Gloria Gatti in collaborazione con Maurizio Seracini e con la presentazione del Museo del Metaverso da parte di Massimo Maggio, ceo Artmore e Rossano Tiezzi, ceo ADVEpa. Il tema principale è stato quello dei musei, analizzato e sviluppato con progetti e iniziative intraprese da parte dei protagonisti dello speech, partendo dalle montagne della Valle d’Aosta fino ad arrivare alla Sicilia, passando attraverso la periferia romana e Villa Giulia con anche uno sguardo sul collezionismo di auto d’epoca. Altra giornata di studi, quella della fantasia e dell’estro dei nuovi artisti emergenti e affermati nel panorama italiano, che hanno spiegato come l’arte moderna si stia evolvendo e in che modo gli artisti si stiano adattando a questi cam-biamenti. E ancora il racconto da parte del giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo della propria esperienza di divulgatore culturale che gli ha permesso col tempo di creare uno staff di 40 persone. Per poi passare al tema del nuovo mecenatismo, con la conduttrice Mediaset Safiria Leccese. La giornalista ha parlato delle storie di lavoro contenute all’interno del suo libro intitolato “La Ricchezza del Bene”. “Ringraziamo tutti i relatori e i moderatori – si legge in una nota – che in questi quattro giorni hanno partecipato agli Stati Generali Mondo Lavoro della Cultura e hanno arricchito gli organizzatori e gli spettatori di competenze e idee, raccontando e illustrando iniziative brillanti intraprese per rilanciare il settore Cultura nel post-pandemia. Ringraziamo inoltre Arthemisia e Generali Valori Cultura per aver collaborato alla realizzazione dell’evento e tutti i nostri partner istituzionali e tecnici per il supporto”.

