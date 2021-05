ROMA (ITALPRESS) – “Questa mattina abbiamo ricevuto una delegazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil del Lazio che hanno promosso un’iniziativa sul tema delle morti bianche. Abbiamo riconfermato il percorso condiviso fino a oggi con le organizzazioni sindacali e datoriali, a partire dal testo della proposta di legge sulla Salute e la sicurezza sul lavoro elaborato all’esito di un confronto con tutte le parti. La proposta di legge sarà incardinata in Consiglio regionale entro la metà di giugno.

Da parte nostra sollecitiamo un potenziamento delle azioni della task force costituita su iniziativa regionale, per implementare controlli e garantire un più efficace coordinamento istituzionale tra i vari soggetti”.

Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio.

“Inoltre, dopo il primo bando sperimentale sulla formazione per salute e sicurezza, entro il mese di luglio vogliamo proporre un nuovo avviso pubblico, dopo una condivisione della misura con le parti sociali e con l’obiettivo di destinare nuovi interventi a favore dei lavoratori, dei datori e dei rappresentanti dei lavoratori deputati alla sicurezza.

Lo abbiamo detto più volte e l’incontro di oggi è una nuova occasione per ribadirlo: le nostre priorità sono i giovani, le donne e la sicurezza sul lavoro. Siamo in prima linea per contrastare le morti bianche e per raggiungere l’obiettivo di zero infortuni sul lavoro”.

