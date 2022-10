Lavoro, Ciocca “L’Europa si concentri sulle vere emergenze”

"L'Europa in questo momento non si deve preoccupare di fare linee guida per uniformare i criteri del lavoro, ma deve agire concretamente per evitare che si perdano posti di lavoro, questo è il vero tema". Così l'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca dopo l'approvazione da parte del Parlamento europeo delle linee guida sulle politiche del lavoro. xf4/sat/gsl