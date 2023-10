IMOLA (BOLOGNA) (ITALPRESS) – L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ha aperto le porte per due giorni agli appassionati del marchio di Affalterbach per una nuova edizione dell’AMG Performance Day. Una nuova occasione per riunire la grande famiglia di Mercedes-AMG e vivere le emozioni della driving performance a bordo della propria vettura o al volante delle ultime novità del Marchio ‘One man, one enginè. Protagonista dell’edizione 2023, la nuova Mercedes-AMG GT: un’affascinate Gran Turismo che combina le caratteristiche di guida più sportive attualmente disponibili nella gamma Mercedes-AMG, con un’elevata praticità quotidiana. La Mercedes-AMG GT è il modello più rappresentativo della famiglia ad alte prestazioni della Stella, che conta oggi ben 35 varianti, distribuite su 22 modelli tra ‘performance car’, ‘sports car’ e ‘street legal race car’. La gamma ad alte prestazioni più ampia del mercato premium che in Italia, nel 2023, si appresta a segnare un nuovo anno record, con un progressivo di vendite al mese di ottobre di ben 2.428 unità, il 45% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, superando con tre mesi di anticipo il totale delle vendite del 2022 (2.382 unità). Un altro dato particolarmente significativo è la scelta crescente di motorizzazioni xEX all’interno dell’offerta di Mercedes-AMG con il 58% delle preferenze.

(ITALPRESS).

foto : ufficio stampa Mercedes-Benz Italia