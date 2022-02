Laurito “Voglio ricordare Monica Vitti come un’amica”

"Una donna molto speciale e una straordinaria attrice, ma questo lo sappiamo tutti. Io la voglio ricordare come amica. Abbiamo passato vent'anni bellissimi insieme con gruppi di amici. Serate bellissime, meravigliose". Così Marisa Lauritoarrivando alla camera ardente allestita in Campidoglio per Monica Vitti. mat/tvi/gtr