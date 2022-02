MILANO (ITALPRESS) – L’Università di Milano-Bicocca aderisce al progetto “PA 110 e lode” finalizzato al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni. La rettrice Giovanna Iannantuoni ha sottoscritto il protocollo d’intesa con il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta che attiva una serie di incentivi per i dipendenti pubblici. Grazie a questo accordo, infatti, il personale della PA che si iscriverà ai corsi di laurea di I e II livello usufruirà di una riduzione della quota di contribuzione studentesca pari al 30%. Per coloro che parteciperanno a master di I o di II livello, lo sconto sulla tassa d’iscrizione varia tra il 10 e il 20%.

Di particolare importanza anche la possibilità, prevista per i corsi di laurea, di seguire le lezioni sia in presenza che da remoto, in maniera sincrona o asincrona. In questo modo si facilita la possibilità di gestire il proprio tempo anche in relazione agli impegni lavorativi.

Milano-Bicocca è stata, insieme a Bergamo, la prima Università lombarda ad aderire al progetto “PA 110 e lode”. In particolare, l’ateneo ha individuato 4 corsi di laurea di I livello e altrettanti di II livello e 15 master di I e II livello a cui sarà possibile accedere con le agevolazioni. Si tratta dei percorsi che maggiormente possono contribuire alla formazione del personale in un’ottica di miglioramento della capacità amministrativa e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese.

“PA 110 e lode” nasce dal protocollo d’intesa siglato tra il ministro Brunetta e la ministra dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, e rientra nel piano di formazione “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”.

«Il miglioramento in termini di efficienza e di efficacia delle amministrazioni pubbliche attraverso la formazione del personale in servizio – evidenzia la rettrice Iannantuoni – è una specifica strategia d’intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’Università di Milano-Bicocca è orgogliosa di offrire il proprio contributo tenendo fede a una delle sue missioni: concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese. I nostri percorsi formativi e il patrimonio di conoscenza e competenza rappresentato dai nostri docenti possono rappresentare un valore aggiunto in questo processo di modernizzazione dell’azione amministrativa».

«Abbiamo subito aderito al progetto promosso dai ministri Brunetta e Messa perchè siamo profondamente convinti che il rafforzamento delle nostre amministrazioni pubbliche dipenda anzitutto dal potenziamento del capitale umano e dall’investimento nella formazione dei pubblici dipendenti – spiega Alfredo Marra, Pro-rettore per la Semplificazione amministrativa e referente per le attività previste dal protocollo d’intesa -. Un’università pubblica e di eccellenza come Milano-Bicocca non può che sentire la partecipazione a questo progetto come parte integrante della propria missione al servizio del Paese».

(ITALPRESS).

