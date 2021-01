I lavori del Consiglio regionale del Lazio sono stati aperti dal presidente da Mauro Buschini (Pd), il quale, nel giorno della memoria, ha ricordato le vittime della Shoa. “una delle azioni peggiori che l’uomo abbia potuto compiere”. “Credo sia giusto – ha detto Buschini – che il Consiglio regionale del Lazio esprima, all’apertura dei lavori, un sentimento di vicinanza e fratellanza a tutta la comunità ebraica”. La conduzione dei lavori dell’Aula è poi passata al vicepresidente Giuseppe Emanuele Cangemi (Lega).

Dieci le mozioni approvate oggi, due quelle ritirate, una respinta. La prima mozione approvata (con 21 voti a favore e dieci contrari), presentata dalle consigliere Roberta Lombardi (M5s) e Marta Bonafoni (Lista civica Zingaretti), impegna la Giunta “ad aderire come Regione Lazio all’Iniziativa dei cittadini europei ‘Start Unconditional Basic Incomes throughout the EU’ (Avviare redditi di base incondizionati in tutta l’UE) e ad utilizzare i suoi canali web istituzionali per una campagna di informazione e sensibilizzazione ai fini di invitare alla sottoscrizione dell’iniziativa i cittadini e le cittadine del Lazio”.

Con la mozione presentata da Orlando Tripodi (Lega), “si impegna il presidente della Regione Lazio, l’assessore Sanità e integrazione socio-sanitaria a disporre con la massima urgenza che tra le categorie prioritarie contenute nell’ambito del Piano regionale vaccinazione anti-Sars-Cov2 vengano inseriti nell’immediato gli operatori che svolgono la propria attività in qualità di caregiver familiare” (31 voti a favore, uno contrario).

Trentadue voti a favore, per la mozione presentata da Antonello Aurigemma (FdI) e sottoscritta da Fabrizio Ghera (FdI) che “impegna il presidente e la Giunta Regionale a pianificare ulteriori misure di sostegno e rilancio per tutto il settore turistico, anche attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico con le categorie rappresentative del settore, individuando finanziamenti e procedure di accesso al credito con modalità agili, semplificate e tempestive nell’erogazione dei fondi, per permettere a tutti gli operatori del settore di avere la liquidità necessaria per la ripartenza”.

La mozione delle consigliere Michela Califano (Pd) ed Eleonora Mattia (Pd) impegna la Giunta a sollecitare l’Inps, affinché sia potenziato l’ufficio territoriale Inps di Ostia, che si occupa della maggior parte delle pratiche per l’erogazione della cassa integrazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’aeroporto di Fiumicino (29 voti a favore).

Una mozione del consigliere Alessandro Capriccioli (+ Europa Radicali) e della consigliera Bonafoni, sottoscritta nel corso dei lavori anche da numerose altre consigliere e consiglieri, impegna l’assessorato alla Sanità a creare un apposito portale, in italiano e in inglese, “anche prevendendo forme di ascolto e consultazione delle associazioni di donne che da anni seguono queste tematiche”, con tutte le informazioni sull’iter previsto per l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza e all’interruzione per motivi terapeutici, i dati relativi al numero e alla percentuale di personale obiettore e non obiettore in servizio presso ogni struttura ospedaliera con reparti di ginecologia e ostetricia e l’archivio dei rapporti annuali sull’interruzione volontaria di gravidanza nella Regione Lazio. La mozione impegna altresì la Giunta “a monitorare l’accesso ai servizi di aborto farmacologico (RU-486), interruzione volontaria di gravidanza e interruzione terapeutica attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico presso l’assessorato alla Sanità a cui possa essere prevista la partecipazione anche delle associazioni di donne che da anni seguono queste tematiche” (25 favorevoli, 9 contrari).

L’atto d’indirizzo presentato da Gino De Paolis (Lista civica Zingaretti), Bonafoni e Capriccioli, impegna la Giunta a provvedere agli atti di propria competenza, e a sollecitare in tal senso il Comune di Roma Capitale, i municipi X e XI di Roma Capitale e la Riserva del litorale romano, per rendere attuabile l’accessibilità, la piena percorribilità e fruibilità del “Sentiero Pasolini”, un percorso ciclopedonale lungo circa 17 km che parte da Ostia Antica e arriva a Casal Bernocchi e che, seguendo l’argine del Tevere, tocca gli abitati di Dragona, Dragoncello, Acilia e Centro Giano (28 voti a favore).

Con la mozione presentata da Paolo Ciani (Centro solidale) si impegna la Giunta ad “attuare ogni più utile azione al fine di garantire l’effettiva erogazione dei buoni spesa nel Comune di Roma Capitale, acquisendo altresì le opportune informazioni circa il cronoprogramma dell’amministrazione capitolina” e a “valutare l’opportunità, in caso di inadempienza prolungata da parte del Comune di Roma Capitale, di richiedere la restituzione delle somme erogate, da destinare con tempestività a nuove misure in favore della popolazione in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19” (26 a favore, tre astenuti).

E’ del capogruppo di Fratelli d’Italia, Giancarlo Righini (FdI), la mozione volta all’istituzione del servizio del servizio di trasporto pubblico locale della società regionale Cotral tra il centro abitato del Comune di Ponzano romano e la stazione di Stimigliano scalo (26 voti a favore). Via libera (26 voti a favore) anche all’atto d’indirizzo del consigliere Daniele Giannini (Lega), volto al “Ripristino ponte via Boccioleto nel XIV municipio di Roma Capitale”.

L’ultima mozione approvata oggi è della consigliera Marietta Tidei (Gruppo Misto) e impegna la Giunta “ad attivarsi affinché anche nel Lazio, al pari di altre regioni, si provveda all’adozione di specifici bandi per il reclutamento di personale sanitario anche straniero, da destinare ai reparti dedicati alla pandemia o da impiegare nella campagna vaccinale in corso sul territorio regionale” e “ad attivarsi presso le sedi statali competenti affinché a livello normativo siano individuate modalità semplificate per il reclutamento di personale sanitario straniero da destinare alle strutture sanitarie anche successivamente al cessare della pandemia, così da fronteggiare, a causa del Covid-19, i ritardi accumulati nelle prestazioni sanitarie comprese le visite diagnostiche evitando un ulteriore sovraccarico sul sistema sanitario” (26 voti a favore).

Respinta (17 voti contrari, 14 a favore) la mozione del consigliere Loreto Marcelli (M5s) e della consigliera Lombardi, avente ad oggetto il “Depotenziamento progressivo dell’Irccs Istituti fisioterapici ospedalieri (Ifo) Istituto nazionale tumori regina Elena di Roma (Ire)”.

(ITALPRESS).