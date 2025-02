SANTA FE (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’attore premio Oscar Gene Hackman e sua moglie, la pianista Betsy Arakawa, sono stati trovati morti nella loro casa a Santa Fe, nel New Mexico. Lo riferisce il quotidiano Santa Fe New Mexican, spiegando che la notizia è stata confermata dallo sceriffo della contea, Adan Mendoza.

Lo sceriffo non ha fornito indicazioni sulla causa della morte della coppia nè su quando è avvenuto il decesso, ma non sarebbero state trovate chiare tracce di un atto criminale. Indagini sono in corso. Hackman e la moglie sono stati trovati nell’abitazione insieme al loro cane.

Tra i numerosi premi vinti da Gene Hackman in carriera, due Oscar su cinque candidature, quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera), due BAFTA, un Orso d’argento.

Rimaste celebri le sue interpretazioni in Senza via di scampo (1987); La giuria (2003), Potere assoluto (1997), ma anche l’interpretazione di Lex Luthor, antagonista di Superman, nell’omonimo film del 1978 e nei sequel del 1980 e del 1987.

