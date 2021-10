ROMA (ITALPRESS) – Il tema del prezzo di vendita del latte crudo “non è elemento che può sfuggire alle politiche del governo. Abbiamo convocato il 30 settembre un tavolo con tutta la filiera, un tavolo che sta dando risultati, un dialogo fitto. Chiediamo alla filiera un gesto di corresponsabilità per aumentare l’aumento del costo al litro alla stalla; riteniamo che ci sia lo spazio, almeno fino alla riduzione dei costi dei mangimi, per l’innalzamento di 3 centesimi del prezzo alla stalla”. Così il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, rispondendo alla Camera durante il question time a una interrogazione sulle iniziative a sostegno degli allevatori in relazione al prezzo di vendita del latte crudo.

