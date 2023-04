ROMA (ITALPRESS) – Mercoledì 3 maggio 2023 alle 11,00, presso il “Teatro Rossini” in Piazza di Santa Chiara 14 a Roma, verrà ufficializzata l’istituzione del “Fondo Lando Buzzanca”: per diretta volontà di Mario e Massimiliano Buzzanca, figli dell’interprete recentemente scomparso, tutti i materiali originali e l’archivio privato dell’attore sono stati ceduti e affidati alla curatela scientifica dell’Archivio Storico del Cinema Italiano, nella persona del Presidente Graziano Marraffa, allo scopo di preservare debitamente nel tempo la memoria storica e artistica di Lando Buzzanca e divulgarla soprattutto alle giovani generazioni di studiosi, professionisti e appassionati spettatori.

Il “Fondo Lando Buzzanca”, in attuale fase di inventario e catalogazione, comprende migliaia di documenti originali riguardanti la carriera professionale e la vita privata dell’artista: soggetti e sceneggiature cinematografiche, copioni teatrali e televisivi, fotografie, film in pellicola

35mm, rassegne stampa, manifesti, elementi scenografici, incisioni sonore, interviste, corrispondenza, onorificenze e premi ricevuti a titolo internazionale, biblioteca e oggettistica varia. I materiali saranno pubblicamente fruibili in occasione di mostre espositive, retrospettive cinematografiche, convegni ecc., e saranno oggetto di uno specifico Centro Studi permanente di

futura costituzione. Contestualmente verrà annunciata l’ideazione del “Premio Lando Buzzanca”, che si svolgerà annualmente in suo omaggio a partire dal 18 dicembre 2023 (data nella quale ricorrerà un anno dalla scomparsa dell’attore), che ha Graziano Marraffa quale direttore artistico, Franco Mariotti quale Presidente del Comitato Scientifico e Raffaele Festa Campanile quale responsabile marketing e sponsorship.

Il “Premio Lando Buzzanca” sarà tributato in ogni sua edizione ai professionisti dello spettacolo che si distingueranno per qualità professionale nei settori cinema, teatro, tv.

Saranno presenti Mario e Massimiliano Buzzanca, figli dell’attore, Franco Mariotti, Raffaele Festa Campanile, con intervento musicale dell’attrice e soprano Sara Pastore.

La conferenza stampa è realizzata in collaborazione con l’ASP Asilo Savoia.

