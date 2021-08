L’AQUILA (ITALPRESS) – Presentato il programma degli eventi della 727esima edizione della Perdonanza. Il gran ritorno sul palcoscenico dell’Aquila di Riccardo Cocciante, la partecipazione straordinaria di Renato Zero alla serata di chiusura e poi Max Pezzali, Gigi D’Alessio, Franco 126, i nomi illustri della danza italiana e i ragazzi dell’orchestra del conservatorio “Casella”, con un’offerta per tutti i gusti e tutte le età. Sarà una Perdonanza all’insegna degli eventi di qualità quella dell’edizione numero 727, che quest’anno potrà contare su una mediapartnership d’eccezione: quella della Rai, con Rai Cultura e Rai Radio tutta italiana. I principali appuntamenti, in programma tra il 23 e il 30 agosto, sono stati illustrati stamani all’Auditorium del Parco dal sindaco Pierluigi Biondi e dal direttore artistico, maestro Leonardo De Amicis.

“Come lo scorso anno, purtroppo, la prudenza per la prevenzione dal contagio da covid impone di limitare l’allestimento del corteo storico del 28 agosto, che sarà di nuovo in forma statica – ha spiegato il sindaco Biondi – I figuranti in costume verranno disposti lungo i lati di viale Collemaggio, con la possibilità di vederli per il pubblico entrando sul viale a fasce orarie, e le sole Dame della Bolla e della Croce e il Giovin Signore, accompagnati dalla Municipalità, a percorrere il viale medesimo, dalla Chiesa di Cristo Re, fino alla basilica. Peraltro questi nuovi figuranti principali incontreranno quelli della scorsa edizione sabato 21 agosto, alla sala Rivera di Palazzo Fibbioni, per il tradizionale passaggio di consegne”.

(ITALPRESS).