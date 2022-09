Landini “La Flat Tax è una follia, contro la giustizia sociale”

"La flat tax è una follia, è una cosa contro la giustizia sociale. Per noi la riforma fiscale deve valorizzare la progressività, il principio della nostra costituzione che dice che ognuno deve contribuire in base alla propria capacità contributiva. Per noi questo è un punto di fondo". Lo ha affermato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, intervenuto a Bari. xa2/trl/gsl