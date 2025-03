Landini in Sicilia per la Giornata in ricordo delle vittime di mafia

PALERMO (ITALPRESS) – Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Troina il 20 marzo, alle 15, per un’assemblea con i lavoratori dell’Azienda speciale Silvo Pastorale. Alla vigilia della manifestazione nazionale nella Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, che quest’anno si tiene a Trapani e alla quale Landini parteciperà, la Cgil accende i riflettori su una municipalizzata “che – dice il segretario generale regionale Cgil, Alfio Mannino – è un simbolo della lotta alla mafia, un esempio virtuoso di un patrimonio sottratto a cosa nostra e rilanciato producendo sviluppo e buona occupazione”.

L’azienda in questione nasce nel 1963 con l’obiettivo della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio boschivo. Nel 2017, grazie all’impegno sinergico di lavoratori, sindacato e istituzioni locali, la collettività si è riappropriata di 4.200 ettari di terre nel parco dei Nebrodi, di fatto in mano alla mafia che per anni ha lucrato sui fondi europei. Oggi la Silvo Pastorale è la più grande azienda agricola pubblica d’Italia, dove si allevano anche asini ragusani e cavalli sanfratellesi, oltre alle produzioni prettamente agricole, del legno e per la cosmetica e alle attività sociali, legate al tema della legalità. “L’azienda – dice Mannino – è il simbolo di una Sicilia che ce la può fare, che può costruire lo sviluppo e nuova occupazione sulla base della legalità. Uno sviluppo di cui un’intera collettività trae beneficio”.

Dopo l’assemblea alla Silvo Pastorale, Landini incontrerà la città di Troina alle 16.30 al Cine teatro Andrea Camilleri. Si parlerà di lavoro, diritti, della necessità che tutti si esprimano andando a votare al referendum su lavoro e cittadinanza, per dare il segno di una collettività che vuole contare nelle decisioni e che vuole essere libera di costruire il proprio futuro. “Un’iniziativa- afferma Mannino- che vuole sottolineare l’importanza delle aree interne e dei piccoli comuni in un progetto complessivo di sviluppo, nel cui ambito le difficoltà strutturali che questi soffrono possono trovare soluzione”. L’indomani, 21 marzo, Landini sarà a Trapani per le iniziative della giornata della memoria delle vittime innocenti di mafia.

