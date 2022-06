ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo bisogno di affrontare la situazione dell’aumento dei prezzi, le persone non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Servono riforme strutturali con aumento dei salari ed una vera e propria riforma fiscale”. A dirlo è Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, nel corso di un’intervista a “Mezz’ora in più” su Raitre.

“Anche al Governo si stanno rendendo conto che la situazione è esplosiva, manca una mensilità piena ai lavoratori – ha aggiunto -. Una strada da percorre è rinnovare i contratti nazionali con aumenti salariali collegati all’inflazione effettiva. In seguito si dovrebbe agire sul fisco, magari con un contributo di solidarietà”.

“Il 2 maggio abbiamo avuto un incontro con il presidente del Consiglio, poi non ci sono state altre convocazioni. Stiamo andando verso una situazione drammatica, questo è il momento di agire – ha sottolineato Landini -. Si può tranquillamente aumentare la tassazione delle rendite finanziarie, adesso si possono fare delle manovre. Partiti e parlamento devono tornare ad essere in sintonia con le esigenze della gente, altrimenti rischiano. Anche le persone più ricche avvertono che le disuguaglianze potrebbero mettere in discussione il sistema”.

