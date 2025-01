TORINO (ITALPRESS) – Si è appena concluso un anno positivo per il marchio Lancia, “che sta vivendo un autentico Rinascimento in termini di nuovi modelli, showroom esclusivi rinnovati e un processo di internalizzazione in grado di riportare il brand nel mercato premium. Nel 2024, Lancia ha registrato oltre 32.000 immatricolazioni, raggiungendo una quota di mercato del 2,1%. Nel competitivo segmento B, la Ypsilon ha ottenuto una quota di segmento pari al 9,6%, consolidando il suo ruolo di spicco tra le vetture compatte”. E’ quanto si legge in una nota del marchio del gruppo Stellantis.

“Partita dall’Italia, alla fine del 2023, con la presentazione del nuovo logo, l’introduzione della nuova Corporate Identity e soprattutto il lancio del Concept Lancia Pu+Ra HPE, questa roadmap ambiziosa è proseguita nel 2024 a un ritmo serrato, in linea con il piano strategico di Stellantis “Dare Forward 2030”, e prevede una gamma efficiente di tre nuovi modelli, uno ogni 2 anni, a partire dalla Nuova Ypsilon. Presentata lo scorso febbraio a Milano, la Nuova Ypsilon si è subito messa in luce raccogliendo un grande successo tra il pubblico e la stampa internazionale, vincendo diversi premi di grande prestigio – sottolinea Lancia -. La prima vettura della nuova era di Lancia si posiziona al vertice del segmento per versatilità, efficienza e rispetto ambientale. Nato, sviluppato e progettato a Torino, il nuovo modello soddisfa una clientela moderna e attenta alla sostenibilità, che ha mostrato tutto il suo interesse e apprezzamento anche nelle numerose iniziative che l’hanno vista protagonista in giro per l’Italia e l’Europa lungo tutto il 2024, tra cui ricordiamo il nuovo roadshow e le avvincenti “Experience Days” nelle principali città italiane, che lo scorso dicembre hanno riscosso un’ottima partecipazione a ogni tappa”.

“Disponibile in motorizzazione 100% elettrica e ibrida di nuova generazione, la Nuova Lancia Ypsilon è proposta in tre diversi allestimenti e segna una pietra miliare nella storia leggendaria del brand italiano che ha compiuto 118 anni celebrando il perfetto connubio tra eleganza senza tempo, innovazione tecnologica e la contemporanea sensibilità verso l’ambiente. In Italia, alla fine del 2024, si è conclusa la fase di lancio della Nuova Ypsilon in tutte le rinnovate 160 Casa Lancia, gli esclusivi showroom caratterizzati dalla nuova corporate identity del marchio, che offrono la possibilità sia di conoscere la gamma completa – declinata negli allestimenti Ypsilon, LX e Cassina, tutti disponibili nelle configurazioni elettrica o ibrida – sia di effettuare emozionanti test drive per saggiarne le doti impareggiabili di maneggevolezza ed efficienza – prosegue la nota -. Sempre lo scorso anno ha preso il via il processo di internazionalizzazione del marchio, che prevede, entro il 2025, una rete di 70 nuovi concessionari, in altrettante grandi città europee. I primi mercati coinvolti sono stati Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e da quest’anno toccherà alla Germania accogliere i primi showroom Lancia e una rete di assistenza dedicata. E il 2025 segnerà anche il ritorno di Lancia nel motorsport, con l’obiettivo di riaffermare la sua presenza nelle competizioni automobilistiche contemporanee. Protagonista la nuova Ypsilon Rally4 HF, che rende omaggio alla gloriosa storia rallystica del brand più vincente di sempre. Inoltre, il 2025 sarà dedicato al rilancio della gloriosa sigla HF, che campeggerà prima sulla Ypsilon per poi arrivare sulla Gamma con la denominazione “HF””.

“Va anche ricordato che lo scorso luglio è terminata la produzione della Ypsilon, un modello che ha rappresentato 14 anni di successi. Prima di salutare il mercato e passare il testimone alla Nuova Ypsilon, la fashion city car ha chiuso il primo semestre con quasi 25.000 immatricolazioni, confermandosi sul podio delle vetture più vendute nel suo segmento. Tutte le Ypsilon prodotte sono state vendute, segnando la fine di un’era importante per il marchio e, al tempo stesso, aprendo una nuova fase per Lancia con il debutto della Nuova Ypsilon – spiega Lancia -. Questa decisione, coraggiosa ma necessaria, rientra nella missione di Lancia di rafforzare l’offerta premium di Stellantis in Europa, in sinergia con i marchi Alfa Romeo e DS Automobiles. Non ultimo, nel corso del 2024, Lancia ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, confermando la propria eccellenza nel design e nell’innovazione. A settembre, la Lancia Pu+Ra HPE ha trionfato al “Best of Show” del Chantilly Concours d’E’lègance in Francia, un evento che celebra l’eccellenza del design e il connubio tra il mondo dell’automobile e quello della moda. Nello stesso mese, la Nuova Lancia Ypsilon ha conquistato l'”Icon Design Trophy” ai Prisa Motor Awards in Spagna, affermandosi come leader del segmento B premium grazie al suo design innovativo, ai sistemi avanzati di assistenza alla guida e alla tecnologia all’avanguardia, durante una cerimonia tenutasi all’Hipòdromo de la Zarzuela di Madrid. Ad ottobre, poi, la Nuova Ypsilon ha ricevuto il “Prix du Style” al Grand Prix Auto Moto in Francia, per il suo design raffinato che combina artigianalità italiana e tecnologia moderna. Infine, lo scorso dicembre, Lancia è stata premiata con il riconoscimento “A Star is Back” agli AutoBest Awards in Europa, celebrando il Rinascimento del marchio, con un focus sull’elettrificazione, sulla sostenibilità e sul posizionamento nel segmento premium”.

“Insomma, il 2024 ha posto solide basi per il futuro del brand, segnando un punto di svolta nella sua evoluzione. Tra le promesse fatte, e tutte mantenute, vi è anche la conferma che la nuova Lancia Gamma sarà prodotta, a partire dal 2026, presso lo stabilimento di Melfi, uno degli impianti d’eccellenza del Gruppo, che è stato scelto per la sua elevata qualità produttiva e per il ruolo strategico che ricopre all’interno della transizione verso la mobilità elettrica. Questa decisione rafforza il legame di Lancia con le sue radici italiane e a sottolinea anche l’importanza di investire sul territorio per creare prodotti innovativi e all’avanguardia, facendo da volano all’intero tessuto economico locale e nazionale”, conclude Lancia.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).