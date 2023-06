L’Ad di Anas, Aldo Isi, ha firmato un memorandum d’intesa con l’executive director del Road Department Fund, Gor Avetisyan, per la cooperazione intergovernativa nel settore delle infrastrutture e della mobilità alla presenza del ministro dell’Amministrazione Territoriale e delle Infrastrutture della Repubblica di Armenia Gnel Sanosyan e della viceministro Christine Ghalechyan. L’intesa è stata sottoscritta presso la direzione generale di Anas.

Gli ambiti di cooperazione previsti attengono allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto attraverso la condivisione delle rispettive best practice, allo scambio di informazioni sull’innovazione e sulle tecnologie delle relative infrastrutture stradali ed all’aumento della sicurezza stradale e protezione dell’ambiente. Le azioni si baseranno sullo scambio di specialisti, comprese periodiche visite di studio per promuovere il potenziamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, organizzazione di conferenze congiunte, seminari, workshop, incontri e programmi di formazione. Facilitazione della comunicazione per la promozione dello scambio delle best practice in materia di infrastrutture stradali e condivisione di informazioni su programmi e iniziative inerenti all’ingegneria stradale. “L’intesa sottoscritta oggi – dichiara Isi – rappresenta per i due Paesi una importante occasione di cooperazione e scambio di know-how ingegneristico e tecnologico. La nostra azienda da quasi un secolo costruisce le strade che connettono ogni località dell’Italia. Gestiamo oltre 32 mila km di strade statali, autostrade e raccordi autostradali, più di 18.600 ponti e viadotti e oltre 2.000 gallerie. Quotidianamente siamo impegnati a fornire un servizio fondamentale per la mobilità del Paese – sono 8 milioni circa le persone che percorrono ogni giorno le nostre strade – e per la logistica dell’economia italiana, migliorando gli standard di sicurezza delle infrastrutture per offrire agli utenti della strada un viaggio confortevole e sicuro”.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Anas-

