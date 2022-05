“Esprimo la solidarietà mia e di tutta la comunità provinciale della Lega Salvini Premier ad Attilio Lucia, commissario del partito a Lampedusa e candidato al consiglio comunale, che ha subito ieri un grave atto intimidatorio. Invito Attilio, che ha portato avanti a fianco dei cittadini innumerevoli battaglie, a continuare nella sua corsa elettorale per diventare consigliere comunale con ancora maggiore determinazione e convinzione, forte del sostegno nostro e della comunità locale. Noi non ci facciamo di certo intimidire e confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine, sia per individuare i colpevoli di questo vile gesto, che rispetto al ripristino di un clima elettorale civile”. Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e Commissario provinciale di Agrigento della Lega Salvini Premier. (ITALPRESS).

photo credits ufficio stampa Annalisa Tardino