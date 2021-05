PALERMO (ITALPRESS) – “La mafia non ha confini, nelle realtà del nord ci sono organizzazioni criminali molto estese e in questo periodo Covid si sono inserite nei circuiti di illegalità di economia legale, come i settori di economia agro-alimentare e sanità. Molte volte si presentavano a coloro che non avevano disponibilità di risorse come una sorta di Welfare alternativo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervenuta nell’aula bunker del carcere Ucciardone durante la cerimonia per commemorare le stragi di Capaci e via d’Amelio. “Il governo deve dare nell’immediatezza – prosegue Lamorgese – le risorse necessarie pur non rinunciando ai controlli antimafia che non devono mai mancare”.

(ITALPRESS).