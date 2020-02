L’ambasciatrice del Montenegro in visita in Sicilia

Visita in Sicilia per l'ambasciatrice del Montenegro in Italia Sanja Vlahovic. L'obiettivo della visita quello di creare le basi per una piu' stretta collaborazione fra lo stato Balcanico e l'Isola, a cominciare da una serie di settori economici strategici, come il turismo e i trasporti. sat-abr/red