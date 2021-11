NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Notte da squalificato per LeBron James che salta la sfida di New York e i suoi Lakers cedono ai Knicks. Al Madison Square Garden finisce 106-100 per i padroni di casa con Evan Fournier che mette a referto 26 punti e Julius Randle che confeziona una doppia doppia da 20 punti e 16 rimbalzi. Nel quintetto iniziale in doppia cifra anche Barrett (12), ma è importante il contributo che arriva dalla panchina con Quickley che ne fa 14, mentre Burks e Tuppin ne fanno 12 a testa. Oltre all’assenza di LeBron, sospeso dopo il colpo rifilato ai Isaiah Stewart (due turni per lui) nel match contro i Pistons, i Lakers pagano un pessimo approccio al match e neanche la tripla doppia da 31 punti, 13 rimbalzi e 10 assist di Russell Westbrook è sufficiente per evitare il ko.

Perde in casa anche l’altra franchigia di Los Angeles. I Clippers, infatti, si arrendono all’overtime contro i Mavericks che si impongono 112-104, conquistando una vittoria che rischiava di sfuggire dopo la tripla sulla sirena di Paul George (26 punti e 9 rimbalzi per lui) che manda le due squadre all’overtime.

Reggie Jackson fa ancora meglio del compagno con 31 punti e 10 rimbalzi, ma vince Dallas che ritrova il rientrante Kristaps Porzingis (30 punti) e ha in Luka Doncic il solito trascinatore con una “quasi” tripla doppia da 26 punti, 9 rimbalzi e altrettanti assist.

Nelle altre due gare della notte vittorie per Miami Heat (100-92 sui Detroit Pistons con 31 punti e 8 rimbalzi per Tyler Herro) e Portland Trail Blazers (119-100 sui Denver Nuggets con 32 punti per Cj McCollum).

