ROMA (ITALPRESS) – Perdere un derby fa sempre male, anche quando si tratta dell’Nba. E soprattutto quando è l’ottavo ko consecutivo. Non è partita nel migliore dei modi la stagione dei Los Angeles Lakers, battuti ancora nel secondo match della regular-season dai ‘cuginì dei Clippers per 103-97 nonostante i 26 punti di Walker, i 25 di Davis e i 20 di James; tra gli ospiti, 15 di George e Wall e 14 del rientrante Leonard. Milwaukee corsaro sul parquet dei Philadelphia 76ers: i Bucks si impongono in volata per 90-88 con 21 punti di Antetokounmpo, che perde però il duello tra bomber con Harden, a referto da top-scorer con 31.

– Foto Image –

(ITALPRESS).

