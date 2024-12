Lagalla “Quest’anno sarà un Natale di Palermo e per tutti”

PALERMO (ITALPRESS) - “Nella programmazione di queste feste c’è ancora una volta l’affermazione di un metodo e di un’opportunità. Il metodo è quello della collaborazione tra istituzioni, fondazioni e volontariato. L’opportunità è invece quella di avere una squadra e risorse per poter estendere questo progetto a tutte le aree della città". Così Roberto Lagalla, sindaco di Palermo intervenuto nel corso della presentazione del programma cittadino per le festività di Natale e Capodanno, denominato ‘Tu sei Palermo’ e che si aprirà dalla serata del 6 dicembre con l’accensione dell’albero a Piazza Ruggero Settimo e delle luminarie del centro e non solo. "Non solo un Natale del centro città e per i turisti - sottolinea il primo cittadino - , ma un Natale di Palermo e per tutti, con manifestazioni e attività che sono quanto a carico dell’assessorato alla cultura, quanto dell’assessorato ai servizi sociali, quanto, in parte residuale, dell’assessorato allo sport e al turismo". xi6/vbo/gtr