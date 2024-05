Lagalla presenta a Londra il 400^ Festino di Santa Rosalia di Palermo

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha presentato il quattrocentesimo anniversario del Festino di Santa Rosalia presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra, alla presenza del direttore Francesco Bongarrà e del Country Manager Enit in Uk, Flavio Zappacosta. “Ringrazio il direttore Bongarrà per la splendida accoglienza. Questa per noi - ha dichiarato il primo cittadino - rappresenta un’altra importante tappa del percorso di promozione dell’anno rosaliano che animerà Palermo sino al 2025 valorizzando il patrimonio culturale e artistico della nostra città e del territorio metropolitano con un ricco programma di eventi. Palermo sta vivendo un periodo di rinascita e di trasformazione grazie alla quale sta costruendo una nuova identità metropolitana, connettendo tradizione e innovazione, arte e intrattenimento e il quattrocentesimo Festino di Santa Rosalia sarà una grande opportunità di rilancio turistico che quest’anno avrà anche la firma di un direttore artistico di fama internazionale, come Marco Balich”, ha sottolineato il sindaco metropolitano di Palermo Roberto Lagalla. "L’Istituto Italiano di Cultura di Londra è orgoglioso di avere ospitato la presentazione dei 400 anni del Festino di Santa Rosalia. É una manifestazione di cultura, di tradizioni mostrata qui a Londra a un popolo che ama l'Italia e la Sicilia, un popolo che avrà un'occasione importante per esprimere ancora una volta il suo amore per la nostra terra", ha dichiarato il direttore Francesco Bongarrà. vbo/gtr (Fonte video: ufficio stampa Comune di Palermo)