Lagalla “No Smog Mobility ha avviato un ragionamento nuovo e moderno”

"No Smog Mobility ha avuto il pregio di avviare in epoca non sospetta un ragionamento nuovo e moderno sulle alternative alla mobilità tradizionale. È un occasione di riflessione". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell'edizione 2022 della kermesse siciliana sulla mobilità sostenibile. xd6/fsc/gsl