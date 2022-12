Lagalla “Modello Italpress dalla Sicilia al cuore Italia produttiva”

"Sono molto contento di essere oggi a Milano in un'occasione in cui, come diceva Sciascia 'la linea della palma ascende', ma questa volta ascende positivamente e virtuosamente. Da una grande e felice esperienza di oggettività giornalistica maturata in Sicilia, il modello Italpress viene esportato nel cuore dell'Italia produttiva dove saprà sicuramente affermarsi". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell'inaugurazione della nuova sede milanese dell'Agenzia di Stampa Italpress. trl/gsl