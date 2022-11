Lagalla “Firmato documento per il reinserimento sociale dei detenuti”

Lagalla “Firmato documento per il reinserimento sociale dei detenuti”

“Con questo protocollo per il resinserimento sociale dei detenuti favoriamo la sperimentazione di nuovi modelli di giustizia riparativa. Faremo in modo che contribuiscano al decoro urbano, alla salvaguardia del verde, al miglioramento e alla protezione dei luoghi della città. Lo afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla commentando la firma del protocollo "Mi riscatto per Palermo". xd8/pc/mrv