Lagalla “Dieci rivoluzioni per far rinascere Palermo”

"Dieci rivoluzioni per far rinascere la città di Palermo". Questa la proposta di Roberto Lagalla, candidato Sindaco di Palermo, che ha avviato i lavori per la definizione del programma elettorale per le amministrative. vbo/mrv/com