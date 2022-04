PALERMO (ITALPRESS) – Dieci rivoluzioni per far rinascere la città di Palermo: questa la proposta di Roberto Lagalla, candidato Sindaco di Palermo.

Questo pomeriggio, presso l’Hotel Politema, Lagalla ha avviato i lavori per la definizione del programma elettorale, una iniziativa aperta al territorio e alla partecipazione dei cittadini.

«Oggi prima riunione di sostenitori e volontari per approfondire i temi del programma elettorale – spiega Lagalla -. Abbiamo immaginato dieci rivoluzioni possibili, da quella dell’amministrazione a quella dei giovani, della mobilità, che sono la base attraverso la quale dare vita al progetto di una nuova Palermo. Qualcuno in questi giorni ha parlato di ritiro, a loro dico: noi siamo in pista. Stiamo lavorando e immaginiamo che questo programma possa essere partecipato da quanti, attraverso il nostro sito robertolagalla.it, vorranno dare il proprio contributo. Invoco un sereno confronto sulle problematiche di questa città che attendono risposte serie e responsabili».

(ITALPRESS).

