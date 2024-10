Lagalla “American Corner a Palermo simbolo alleanza tra Usa e Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - “Palermo accoglie il terzo American Corner in Italia, come luogo di incontro e incrocio di esperienze ma soprattutto di confronto e approfondimento tanto dei temi della legalità quanto di dibattito per le culture dei due paesi: abbiamo bisogno dell'internazionalizzazione e di guardare alle future generazioni, certamente la collaborazione crescente con gli Stati Uniti non può che migliorare quest'obiettivo". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell'inaugurazione dell'American Corner Palermo all'interno del 'Museo del presente' a Palazzo Jung. xd8/col3/gsl