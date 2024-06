di Stefano Vaccara

NEW YORK (ITALPRESS) – “L’aceto balsamico è un prodotto che può essere considerato di lusso e lo è perchè ha una produzione molto limitata. E’ capito dagli americani quando hanno l’occasione di visitarci in una delle nostre acetaie. Viene da una tradizione produttiva di almeno mille anni”. Così Leonardo Giacobazzi, vicepresidente del Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, intervistato dall’Italpress in uno degli stand più visitati al Fancy Food Show di New York.

E’ necessario usare bene l’aceto balsamico a tavola altrimenti “si può rovinare il prodotto perchè – ha spiegato – è estremamente aromatico con aromi che vengono raggiunti con un invecchiamento di 25 o 12 anni. Non si deve assolutamente cuocere, altrimenti si perde tutto. Viene utilizzato come topping finale nella preparazione dei piatti”.

Nel mercato americano è venduto soprattutto l’aceto invecchiato 12 anni ma “anche questo è soggettivo”. “Il prodotto – ha spiegato – può essere utilizzato per tutti i piatti, a Modena lo usiamo in ogni occasione. La scelta viene spesso fatta in base alle capacità economiche da parte del cliente”.

L’aceto balsamico viene prodotto soltanto a Modena. “Lo facciamo a Modena da oltre mille anni. Non esiste altro esempio – ha evidenziato – di paesi che facciano questo prodotto. La parola ‘balsamicò è nata perchè effettivamente ha proprietà balsamiche sia dal punto di vista aromatico che dal punto di vista salutare, come si diceva in passato. Ci sono anche – ha concluso – conferme dal mondo scientifico”.

