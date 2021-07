In occasione del G20 di Napoli, Omnibus su La7 trasmetterà domani un’intervista esclusiva a John Kerry, ex segretario di Stato durante il primo mandato Obama, oggi inviato speciale del presidente Biden per il clima. Tra gli ospiti di Frediano Finucci a partire dalle ore 8, Mauro Petriccione (direttore generale DG Clima della Commissione Europea) Vannia Gava (sottosegretario al ministero per la Transizione ecologica) Monica Frassoni (presidente European Alliance to Save Energy) Aurelio Regina delegato del presidente di Confindustria per l’Energia, l’astrofisica Fiorella Coliolo (Agenzia Spaziale Italiana).

(ITALPRESS).