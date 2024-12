ROMA (ITALPRESS) – Il Centro di Preparazione Olimpica CONI “Giulio Onesti”, a Roma, in occasione dell’ultimo ritiro dell’anno solare 2024 della Nazionale azzurra di spada al via ieri e in programma fino al 20 dicembre, ospiterà la terza e conclusiva tappa del progetto “Un Giorno da Campione”. Da oggi e sino a giovedì 19 dicembre, infatti, anche per spadiste e spadisti vincitori dei titoli italiani Under 14 nella 60^ edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, svoltasi lo scorso maggio a Riccione, ci sarà la grande opportunità di vivere l’esperienza di un allenamento collegiale insieme ai loro beniamini.

Gli “scudettati” GPG in carica Giulia Corazza (Bambine), Luigi Cardaci (Maschietti), Rebecca Falcini (Giovanissime), Emanuele Cuculi (Giovanissimi), Diletta Freguglia (Ragazze), Edoardo Trabucco (Ragazzi), Clara De Donno (Allieve) e Lorenzo Gallorini (Allievi) lavoreranno con il Commissario tecnico della spada Dario Chiadò e il suo staff, partecipando non solo agli allenamenti ma anche a tutte le altre fasi del ritiro, dalle riunioni ai pasti.

Una full immersion nell’attività della Nazionale azzurra di una specialità che nell’ultimo quadriennio ha ottenuto, tra gli altri, risultati storici come la medaglia d’oro con la squadra femminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, mai vinta in passato, e il titolo mondiale con il team maschile a Milano 2023, tornato in Italia trent’anni dopo l’ultima volta.

Al ritiro capitolino, che coinvolge anche diversi atleti appartenenti alla categoria Giovani, sono convocati per il gruppo maschile gli azzurri Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Fabrizio Di Marco, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Matteo Galassi, Fabio Mastromarino, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Jacopo Rizzi e Cristiano Sena.

Al femminile saranno presenti le olimpioniche Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio (che dopo esser state insignite con Mara Navarria ieri del Collare d’Oro, nella giornata di oggi voleranno per 24 ore a Genova per ricevere il premio di “Squadra dell’Anno” nell’ambito dell’evento Gazzetta Sports Awards), e con loro Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Anita Corradino, Allegra Cristofoletto, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Benedetta Madrignani, Roberta Marzani, Eleonora Orso, Giulia Paulis, Lucrezia Paulis, Vera Perini, Vittoria Siletti e Gaia Traditi. Parteciperà inoltre Silvia Nascetti, vincitrice del Gran Premio di scherma in carrozzina integrata 2024.

Con il ct Dario Chiadò lavoreranno i maestri di staff Alessandro Bossalini, Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo, Massimo Ferrarese, Daniele Pantoni, Alfredo Rota e Paolo Zanobini, supportatri dai preparatori atletici Marco Giangiuliani e Andrea Vivian, dai medici Adriano Caramanica e Chiara Lodoli, dai fisioterapisti Veronica Balano e Fabrizio Scopece e dal tecnico delle armi Antonio Di Biase.

L’iniziativa “Un Giorno da Campione” è promossa dalla Federazione Italiana Scherma e Kinder Joy of Moving, il progetto di responsabilità sociale dell’azienda Ferrero che affianca la FIS nel circuito dei valori del GPG e anche in questo premio speciale per i vincitori dei titoli Under 14. La spada chiuderà il trittico di appuntamenti, aperto sempre a Roma con la sciabola e proseguito a Chianciano con il fioretto.

