ROMA (ITALPRESS) – La guerra purtroppo non si ferma e, di conseguenza, si aggrava la crisi umanitaria in Ucraina.

“Insieme alla risposta di aiuto immediato a chi è costretto a fuggire dal proprio Paese, come Società Italiana degli Autori ed Editori riteniamo che in questa difficilissima situazione sia un nostro preciso dovere dare un sostegno particolare a coloro che in Ucraina vivono della loro creatività e che al momento, come tutti i loro connazionali, devono affrontare anche una grave crisi economica generata dal conflitto – ha dichiarato il Direttore Generale Gaetano Blandini – SIAE pertanto ha aderito all’iniziativa Creators for Ukraine lanciata da CISAC (la Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori che rappresenta 228 membri in oltre 120 Paesi) e sostenuta soprattutto dalla Società polacca ZAIKS, che ha come obiettivo la creazione di un fondo a favore degli autori e delle vittime di guerra”.

Il Consiglio di Gestione di SIAE ha deciso pertanto di dare il proprio aiuto erogando un contributo di 100.000 euro. Il Consiglio auspica che questo sostegno si concretizzi soprattutto in azioni di supporto che possano fornire agli autori delle prospettive di lavoro anche per un prossimo futuro attraverso, ad esempio, delle borse di studio o di lavoro.

La Società Italiana degli Autori ed Editori chiede inoltre che CISAC metta in campo azioni anche a favore degli autori russi dissidenti nei confronti del regime di Putin, che SIAE intende sostenere al pari degli autori ucraini in quanto anch’essi destinati ad affrontare situazioni di estrema difficoltà.

SIAE, insieme a tutte le altre Società d’Autori aderenti a CISAC, continuerà a rimanere al fianco dei colleghi ucraini con l’auspicio che al più presto vengano deposte le armi e sia possibile tornare a un’esistenza pacifica.

In quest’ottica SIAE invita i propri associati a contribuire alla raccolta fondi utilizzando i canali disponibili sul sito www.creatorsforukraine.org e a sottoscrivere la lettera aperta lanciata da CISAC per chiedere alla Russia di porre fine alla guerra in Ucraina condividendone il testo con l’hashtag #creatorsforukraine.

(ITALPRESS).

