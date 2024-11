ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Scherma piange la

scomparsa dell’olimpionico Gianfranco Dalla Barba, campione,

medico, figura iconica del movimento schermistico nazionale. Lo

scrive la Fis in una nota. Patavino, classe 1957, Gianfranco Dalla Barba è stato un gigante della sciabola azzurra vincendo la

medaglia d’oro a squadre ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1984

con i suoi amici e compagni Angelo Arcidiacono, Marco Marin, Dino

Meglio e Giovanni Scalzo. Quattro anni dopo salì ancora sul podio

olimpico con il bronzo a Seoul 1988 griffato quasi dallo stesso

team (c’era Massimo Cavaliere insieme a lui, Marin, Meglio e

Scalzo), e poi tre medaglie d’argento e due di bronzo ai

Campionati del Mondo, e tanto altro in un palmares lucente, prima

d’intraprendere una brillante carriera da neuropsichiatra.

Petrarchino, riservato, signorile, lascia un dolore profondo nel

cuore di chi lo ha conosciuto. Un esempio per tantissimi atleti

più giovani. “Gianfranco Dalla Barba è stato un esempio autentico

di Dual Career, affermandosi come grandissimo sciabolatore ed

eccellente professionista nell’ambito medico che l’ha visto

impegnato e apprezzato per tanti anni anche all’estero. Da

medaglia d’oro in pedana e fuori. Il nostro perde un Campione con

l’iniziale maiuscola e io un amico con il quale ho condiviso anni

indimenticabili”, il ricordo del Presidente federale Paolo Azzi.

Ai cari di Gianfranco Dalla Barba va il più sentito cordoglio di

tutta la grande famiglia della scherma italiana.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

