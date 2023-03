ROMA (ITALPRESS) – Mercoledì 15 marzo alle ore 11.00 l’Università la Sapienza e Fondazione Beic organizzano un webinar gratuito sulla gestione del digitale e la sua conservazione. In un’epoca caratterizzata da un’ampia produzione di contenuti in formato digitale, la raccolta, l’organizzazione e l’accesso alle risorse digitali sono azioni di centrale importanza. Conservare a lungo termine i dati, immagini, metadati, video e audio file è impegno primario per archivi e biblioteche. L’invito è gratuito e permetterà di conoscere la soluzione di Digital Asset Management & Preservation adottata dalla Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) di Milano e dalla Digital Library della Sapienza Università di Roma, che permetterà di organizzare, conservare e garantire accesso alle collezioni digitali, oggi e in futuro. Conservare per garantire la fruizione: il futuro riuso dei contenuti delle collezioni digitali è strettamente connesso alle scelte che oggi tengono in conto non solo dell’obsolescenza di supporti tecnologici e formati, ma anche dell’avvicendamento delle buone pratiche dedicate alla cura del digitale. All’incontro interverranno Maria Dinatolo, Direttore Generale della Fondazione BEIC; Gian Paolo Bagnato, Responsabile ITC; Marcella Medici, Referente per il repository della BEIC Digital Library, Ezio Tarantino, Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza; Angela Di Iorio, Responsabile dello sviluppo della Sapienza Digital Library.

