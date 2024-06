La salute sessuale maschile in Italia è ancora un tabù

MILANO (ITALPRESS) - La salute sessuale maschile in Italia è ancora un argomento tabù, nonostante comprometta la serenità di molti uomini e delle loro relazioni. La sinergia medico-paziente è lontana dall'essere una consuetudine e la scarsa educazione sessuale in famiglia e a scuola, sin dalla giovane età, non favorisce il superamento di quello che è soprattutto un freno psicologico e culturale. A 25 anni dal lancio delle prime terapie per la disfunzione erettile, l'Università di Pavia - in collaborazione con Siams-Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità e Cooper Consumer Health - ha dato il via a una ricerca sociologica che coinvolge medici, pazienti, partner e centri antiviolenza su aspetti ancora troppo poco discussi.