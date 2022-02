LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Marina Militare della Federazione Russa si sta preparando a navigare al largo delle isole maltesi per svolgere delle esercitazioni militari, compreso il lancio di missili nello spazio aereo di Malta.

Secondo fonti locali le esercitazioni militari sono previste nei prossimi giorni o settimane. Due flotte russe saranno nel Mar Mediterraneo, al di fuori delle acque territoriali maltesi, per svolgere queste esercitazioni militari.

Il ministero degli Esteri maltese non ha confermato nè smentito il rapporto pubblicato dai media dell’opposizione nazionalista. Le domande inviate al ministero sono rimaste senza risposta.

hanno rimarcato che queste esercitazioni militari potrebbero portare all’interruzione del traffico nello spazio aereo maltese.

Un’attività militare simile da parte dell’esercito russo è stata svolta di recente nello spazio aereo irlandese. Il ministro degli Esteri irlandese Simon Coveney ha condannato fermamente queste manovre militari.

Nel 2016, l’allora ministro degli Esteri maltese George Vella dichiarò che il governo non avesse dato il permesso ad una flotta militare russa di fare rifornimento a Malta sospettata di essere diretta verso la Siria.

(ITALPRESS).

