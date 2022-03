Questa mattina la Federazione Internazionale ha ufficializzato che la Russia non sarà la sede dei Campionati del Mondo maschili di pallavolo, inizialmente in programma dal 26 agosto all’11 settembre. La decisione è stata presa dal Board della FIVB in accordo con il Comitato Organizzatore Locale e la Federazione Russa di pallavolo perchè naturalmente non esistono più i presupposti per l’organizzazione del torneo.

La FIVB rende poi noto che è al lavoro per trovare un Paese o più Paesi ospitanti che possano garantire il regolare svolgimento della manifestazione in un clima di pace e gioia.

“La decisione di spostare la sede dei Campionati del Mondo maschili da parte della FIVB ci trova pienamente d’accordo”. Lo ha affermato il presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi. “Come Federazione Italiana Pallavolo abbiamo espresso delle grosse perplessità sin dai primissimi giorni dell’inizio del conflitto e ci siamo detti contrari alla possibilità che i nostri ragazzi potessero andare in Russia a giocare la rassegna iridata in un clima a dir poco irreale. Comprendiamo, naturalmente, le difficoltà nel prendere tale decisione, ma onestamente ritengo che questa potesse essere l’unica strada percorribile: siamo contrari alla guerra e a ogni forma di violenza. Ora, come sempre facciamo, daremo il nostro contributo per trovare insieme alla FIVB una soluzione alternativa”, ha aggiunto Manfredi.

(ITALPRESS).

