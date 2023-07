MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – L’accordo del Mar Nero sul grano si è concluso. Lo ha annunciato oggi il Cremlino.

“Gli accordi del Mar Nero non sono più in vigore”, ha detto il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, citato dalla Tass, precisando che la scadenza era prevista per oggi.

“Purtroppo – ha continuato -, la parte dell’accordo del Mar Nero che riguarda la Russia non è stata ancora rispettata. Di conseguenza, è terminato”, ha affermato.

“Appena la parte russa (dell’accordo) sarà soddisfatta, la Russia tornerà immediatamente alla sua attuazione”, ha aggiunto Peskov.

“Condanno fermamente la mossa cinica della Russia di porre fine all’iniziativa del Mar Nero sul grano, nonostante gli sforzi delle Nazioni Unite e della Turchia”, scrive su Twitter Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

“L’UE – aggiunge – sta lavorando per garantire la sicurezza alimentare per i vulnerabili del mondo”.

