La Russa “La Sicilia ponte naturale tra Italia e Africa”

CATANIA (ITALPRESS) - "Non faccio parte del Governo, però vedo che c’è un grande interesse da parte non solo della maggioranza attuale ma un po’ di tutte le forze politiche per cercare di diminuire il gap che c’è ancora in maniera forte tra il Sud e il resto del Paese". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine dell'assemblea di Confindustria Catania. "Credo che ci sia una grande opportunità in questo momento, il ministro Fitto illustrerà il Pnrr, la volontà del Governo di inserire il protagonismo della Sicilia nel cosiddetto piano Mattei - sottolinea La Russa -. La Sicilia è naturalmente, geograficamente il ponte tra l’Italia e i paesi maghrebini, l’Africa più in generale, ritengo che questo ruolo debba essere ricoperto nel migliore dei modi e vengo a Catania non solo per motivi di nascita, ma perché la città etnea è sempre stata la Milano del Sud, da sempre luogo dove l’imprenditoria siciliana può emergere in maniera decisa può trainare tutto il resto della Regione". xd9/vbo/gtr