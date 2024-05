Trenti “L’industria italiana recupera terreno”

MILANO (ITALPRESS) - "Per l'industria italiana è atteso un recupero già nella seconda metà del 2024". Lo dice Stefania Trenti, responsabile Industry and Local Economies Research di Intesa Sanpaolo, a margine della presentazione del 105° Rapporto Analisi dei Settori Industriali, realizzato in collaborazione con Prometeia. xh7/sat/gtr