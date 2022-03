VENEZIA (ITALPRESS) – Più di 30mila malati oncologici in Veneto potranno contare sulla pensione di invalidità, ottenuta in tempi veloci e senza passare il vaglio di commissioni esterne. “Abbiamo sburocratizzato tutto, primo esempio in Italia”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha presentato il nuovo protocollo siglato con l’Inps in materia di invalidità civile per i pazienti oncologici. Il tema ha aperto la diretta da Palazzo Balbi durante la quale il presidente ha fatto il punto anche sulla situazione Covid-19 in Veneto e sugli arrivi dei profughi dalle terre del conflitto in Ucraina. La certificazione sarà affidata al medico specialista, accelerando i tempi di richiesta, senza dover sostenere i costi da parte dei pazienti. “Il protocollo è già stato siglato, c’è una cabina di regia con dei referenti ed è già operativo – ha dichiarato il dirigente dell’INPS Veneto Antonio Pone, ringraziando i direttori delle Asl “che hanno dato una risposta di squadra di eccezione. Un gruppo che ha la vocazione all’eccellenza. Ed è un piacere collaborare con enti e persone che cercano di fare qualcosa in più”.

(ITALPRESS).