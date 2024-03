BOLOGNA (ITALPRESS) – Visita alla Korea Foundation e al colosso Samsung Electronics con la presentazione delle eccellenze dell’Emilia-Romagna a una platea di decine di giornalisti, tour operator e influencer coreani. E domani gli incontri in due dei centri di ricerca più avanzati dell’Asia: il Kaist, l’Istituto Coreano di Scienza e Tecnologia Avanzata, e al National Supercomputing Center di Daejeon. Prosegue la missione istituzionale della Regione Emilia-Romagna a Seoul, in Corea del Sud, guidata dal presidente Stefano Bonaccini, insieme all’assessore alle Attività Produttive, Vincenzo Colla, e ai rappresentanti di imprese, università e cluster. Bonaccini rientra in Italia già domani, mentre il resto della delegazione proseguirà gli incontri fino a giovedì.

Momento centrale della giornata la presentazione delle eccellenze dell’Emilia-Romagna in una conferenza stampa organizzata in stretta collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Corea del Sud. Presenti circa una cinquantina tra giornalisti, tour operator e influencer coreani. Bonaccini e Colla hanno raccontato la Food Valley, la Motor Valley e la Data Valley, costruendo un ponte ideale tra i marchi che hanno scritto la storia delle due e delle quattro ruote (come Ferrari, Lamborghini, Ducati, Maserati, Dallara), prodotti dell’agroalimentare famosi e apprezzati in tutto il mondo (come il Parmigiano Reggiano, il Lambrusco o l’Aceto Balsamico di Modena) e, non da ultimo, il Supercomputer di calcolo ‘Leonardò, il più potente d’Europa e tra i primi al mondo, perno dell’ecosistema regionale dell’innovazione e del Tecnopolo di Bologna. Organizzata anche una degustazione di prodotti tipici emiliano-romagnoli.

“Siamo venuti qui per illustrare le opportunità che la nostra regione può offrire a imprese, professionisti e ricercatori di un Paese importante e in crescita come la Corea- ha sottolineato Bonaccini-. Siamo convinti che di fronte a sfide globali di portata straordinaria come quelle che abbiamo di fronte, serva un’alleanza tra i territori più avanzati del mondo e l’Emilia-Romagna ha tutte le carte in regola per portare un contributo importante in termini di sviluppo sostenibile e inclusivo. Dobbiamo essere orgogliosi del lavoro fatto e ci permette di dialogare alla pari ed essere riconosciuti dai territori più sviluppati del mondo. In particolare, con la Corea del Sud siamo convinti ci sia una grande opportunità anche per promuovere i nostri prodotti e le nostre eccellenze, consolidare e accrescere le collaborazioni a livello universitario e di ricerca, puntando sempre di più sugli scambi tra gli studenti, e incentivando le imprese a collaborare su innovazione e sviluppo”.

All’orizzonte c’è anche l’importante appuntamento del G7 Scienza e Tecnologia a luglio al Tecnopolo di Bologna: “Il Tecnopolo- ha proseguito Bonaccini- sta diventando sempre di più uno dei nostri biglietti da visita verso il mondo, anche in questa missione il progetto che sta ospitando raccoglie ovunque interesse e ammirazione, confermando quanto giusta sia stata quell’intuizione. Unire prodotti gastronomici che rappresentano l’Italia nel mondo e i marchi immortali della Motor Valley con la novità del supercomputer e del Tecnopolo ci rende unici nel panorama internazionale”. Due gli altri momenti importanti della giornata. Prima l’incontro con il Presidente della Korea Foundation, Kim Gheewhan, durante il quale sono state poste le basi per allargare la collaborazione già in atto con l’Università di Bologna agli altri atenei della Regione; quindi la visita a Samsung Electronics, con l’incontro con i responsabili della Divisione Europa e Intelligenza Artificiale e la visita al Samsung Innovation Museum.

foto: ufficio stampa regione Emilia Romagna

