La Regione Lazio protagonista all’Arabian Travel Market di Dubai

ROMA (ITALPRESS) – Anche quest’anno la Regione Lazio partecipa all’Arabian Travel Market (ATM) di Dubai, il principale appuntamento fieristico dedicato al turismo in Medio Oriente, in programma dal 28 aprile al 1° maggio 2025 presso il Dubai World Trade Centre.

Il Lazio sarà presente con un proprio spazio espositivo all’interno dell’area ENIT/Italia, per promuovere l’offerta turistica regionale sui mercati internazionali, in particolare quello degli Emirati Arabi Uniti, tra i più dinamici e strategici per il nostro territorio. “Presentiamo a Dubai il meglio del nostro patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico, portando un’idea di turismo esperienziale, sostenibile e di qualità. Una proposta che si sposa perfettamente con la domanda proveniente da mercati ad alto valore, come quello del Golfo”.

Lo dichiara l’assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo. All’interno dello spazio espositivo regionale saranno presenti quattordici imprese turistiche del Lazio, impegnate in incontri B2B con buyer internazionali e nazionali. “L’ATM di Dubai è una vetrina fondamentale per la valorizzazione del brand Lazio. Il pubblico di riferimento, propenso al viaggio e con un’elevata capacità di spesa, rappresenta un target in linea con l’offerta di eccellenza che il Lazio sa garantire, tutto l’anno”, conclude l’assessore Palazzo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)