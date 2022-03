La Regione Lazio promuove il turismo all’Expo di Dubai

La Regione Lazio ha presentato all’Expo di Dubai 2022 un video per promuovere il turismo e le bellezze del territorio. In un minuto sono descritte le cinque province laziali, prendendo spunto dai luoghi prediletti dagli imperatori romani per andare in vacanza. Lo slogan è "La scelta migliore dal 300 A.C.". pc/gtr